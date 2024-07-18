Как собрать аптечку в путешествие
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Во время путешествий нужно подумать не только о гардеробе, документах и билетах, но и непредвиденных ситуациях со здоровьем. Чтобы в дороге быть готовым к любым неожиданностям, Zakon.kz подготовил подборку лекарств, которые обязательно должны быть в аптечке любого путешественника.
Аптечка в дорогу должна быть небольшой и включать препараты первой необходимости. При этом прежде чем упаковать ее, необходимо проверить срок годности лекарственных препаратов, а также ознакомиться с правилами перевозки лекарств в авиакомпаниях.
Пищеварение
Зачастую на отдыхе появляются пищевые расстройства. Это может быть связано со злоупотреблением "все включено" либо со сменой рациона питания. Поэтому в дорожной аптечке обязательно должны быть препараты для пищеварения:
- активированный уголь;
- лоперамид;
- пробиотики.
Головные боли, простуда и аллергия
К препаратам первой необходимости также относятся жаропонижающие и антигистаминные лекарства. Лекарства от аллергии нужно брать с собой даже тем, кто ею не страдает. Поскольку, например, в экзотических странах местные фрукты или насекомые могут вызвать реакцию. Предпочтителен такой набор:
- парацетамол и ибупрофен при головной боли;
- терафлю и нимесил при простуде;
- супрастин и цетиризин при аллергии;
- болеутоляющие – солпадеин либо кеторол.
Защита от солнца
Если вы планируете отправиться в жаркие страны и длительно находиться на солнце, рекомендуется защитить кожу от солнечных лучей и взять с собой крем с SPF не менее 50. Особенно в тропических странах, где есть риск получить солнечный ожог. Также рекомендуется взять с собой пантенол, который поможет при ожоге, ранах и царапинах.
На случай мелких травм в дорожной аптечке нужно иметь:
- бинт;
- вату;
- бактерицидный пластырь;
- перекись водорода, лучше в форме спрея, йод и хлоргексидин.
Медицинская страховка
В основном заболевания в дороге протекают в легкой форме: простуда, расстройство желудка, укусы кровососущих насекомых. Однако на экстренные случаи нужно иметь медицинскую страховку. Поэтому перед поездкой обязательно включите ее в стоимость тура. В дороге возможны разные непредвиденные обстоятельства, требующие вмешательства врачей.
Рекомендации для перевозки лекарств:
- замените жидкие лекарства на таблеточные,
- сохраняйте рецепты или справку от врача;
- ознакомьтесь с правилами перевозки медикаментов.
Собранная аптечка – это ваш надежный помощник в путешествии, который поможет справиться с неотложными ситуациями и обеспечить безопасность. Подготовьте ее заранее, учитывая свои индивидуальные потребности и особенности маршрута. Таким образом вы сможете наслаждаться путешествием и быть уверенными в своей готовности к любым неожиданностям.
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