Как собрать аптечку в путешествие

Во время путешествий нужно подумать не только о гардеробе, документах и билетах, но и непредвиденных ситуациях со здоровьем. Чтобы в дороге быть готовым к любым неожиданностям, Zakon.kz подготовил подборку лекарств, которые обязательно должны быть в аптечке любого путешественника.

Аптечка в дорогу должна быть небольшой и включать препараты первой необходимости. При этом прежде чем упаковать ее, необходимо проверить срок годности лекарственных препаратов, а также ознакомиться с правилами перевозки лекарств в авиакомпаниях.





Пищеварение





Зачастую на отдыхе появляются пищевые расстройства. Это может быть связано со злоупотреблением "все включено" либо со сменой рациона питания. Поэтому в дорожной аптечке обязательно должны быть препараты для пищеварения:





активированный уголь;

лоперамид;

пробиотики.



Головные боли, простуда и аллергия





К препаратам первой необходимости также относятся жаропонижающие и антигистаминные лекарства. Лекарства от аллергии нужно брать с собой даже тем, кто ею не страдает. Поскольку, например, в экзотических странах местные фрукты или насекомые могут вызвать реакцию. Предпочтителен такой набор:





парацетамол и ибупрофен при головной боли;

терафлю и нимесил при простуде;

супрастин и цетиризин при аллергии;

болеутоляющие – солпадеин либо кеторол.

Защита от солнца





Если вы планируете отправиться в жаркие страны и длительно находиться на солнце, рекомендуется защитить кожу от солнечных лучей и взять с собой крем с SPF не менее 50. Особенно в тропических странах, где есть риск получить солнечный ожог. Также рекомендуется взять с собой пантенол, который поможет при ожоге, ранах и царапинах.





На случай мелких травм в дорожной аптечке нужно иметь:





бинт;

вату;

бактерицидный пластырь;

перекись водорода, лучше в форме спрея, йод и хлоргексидин.

Медицинская страховка





В основном заболевания в дороге протекают в легкой форме: простуда, расстройство желудка, укусы кровососущих насекомых. Однако на экстренные случаи нужно иметь медицинскую страховку. Поэтому перед поездкой обязательно включите ее в стоимость тура. В дороге возможны разные непредвиденные обстоятельства, требующие вмешательства врачей.





Рекомендации для перевозки лекарств:





замените жидкие лекарства на таблеточные,

сохраняйте рецепты или справку от врача;

ознакомьтесь с правилами перевозки медикаментов.

Собранная аптечка – это ваш надежный помощник в путешествии, который поможет справиться с неотложными ситуациями и обеспечить безопасность. Подготовьте ее заранее, учитывая свои индивидуальные потребности и особенности маршрута. Таким образом вы сможете наслаждаться путешествием и быть уверенными в своей готовности к любым неожиданностям.