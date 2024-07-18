Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как собрать аптечку в путешествие

Как собрать аптечку в путешествие, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:34 Фото: freepik
Во время путешествий нужно подумать не только о гардеробе, документах и билетах, но и непредвиденных ситуациях со здоровьем. Чтобы в дороге быть готовым к любым неожиданностям, Zakon.kz подготовил подборку лекарств, которые обязательно должны быть в аптечке любого путешественника.
Аптечка в дорогу должна быть небольшой и включать препараты первой необходимости. При этом прежде чем упаковать ее, необходимо проверить срок годности лекарственных препаратов, а также ознакомиться с правилами перевозки лекарств в авиакомпаниях.

Пищеварение


Зачастую на отдыхе появляются пищевые расстройства. Это может быть связано со злоупотреблением "все включено" либо со сменой рациона питания. Поэтому в дорожной аптечке обязательно должны быть препараты для пищеварения:

  • активированный уголь;
  • лоперамид;
  • пробиотики.

Головные боли, простуда и аллергия


К препаратам первой необходимости также относятся жаропонижающие и антигистаминные лекарства. Лекарства от аллергии нужно брать с собой даже тем, кто ею не страдает. Поскольку, например, в экзотических странах местные фрукты или насекомые могут вызвать реакцию. Предпочтителен такой набор:

  • парацетамол и ибупрофен при головной боли;
  • терафлю и нимесил при простуде;
  • супрастин и цетиризин при аллергии;
  • болеутоляющие – солпадеин либо кеторол.

Защита от солнца


Если вы планируете отправиться в жаркие страны и длительно находиться на солнце, рекомендуется защитить кожу от солнечных лучей и взять с собой крем с SPF не менее 50. Особенно в тропических странах, где есть риск получить солнечный ожог. Также рекомендуется взять с собой пантенол, который поможет при ожоге, ранах и царапинах. 

На случай мелких травм в дорожной аптечке нужно иметь:

  • бинт;
  • вату;
  • бактерицидный пластырь;
  • перекись водорода, лучше в форме спрея, йод и хлоргексидин.

Медицинская страховка


В основном заболевания в дороге протекают в легкой форме: простуда, расстройство желудка, укусы кровососущих насекомых. Однако на экстренные случаи нужно иметь медицинскую страховку. Поэтому перед поездкой обязательно включите ее в стоимость тура. В дороге возможны разные непредвиденные обстоятельства, требующие вмешательства врачей.

Рекомендации для перевозки лекарств:

  • замените жидкие лекарства на таблеточные,
  • сохраняйте рецепты или справку от врача;
  • ознакомьтесь с правилами перевозки медикаментов.

Собранная аптечка – это ваш надежный помощник в путешествии, который поможет справиться с неотложными ситуациями и обеспечить безопасность. Подготовьте ее заранее, учитывая свои индивидуальные потребности и особенности маршрута. Таким образом вы сможете наслаждаться путешествием и быть уверенными в своей готовности к любым неожиданностям.

Читайте также

Здоровый образ жизни и фитнес в Казахстане: летние активности и мероприятия
Здоровый образ жизни и фитнес в Казахстане: летние активности и мероприятия
Кому нельзя есть арбузы рассказала врач
Кому нельзя есть арбузы, рассказала врач
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Связано ли употребление сахара с диабетом, рассказала врач
Аймира Муксулова
Интересное 2024 год Аптеки Путешествия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сообщения с номера 1414, егов
К казахстанцам обратились по поводу сообщений с номера 1414
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
Северный Арал оживает: объем воды рекордно увеличился
1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок
Определены сроки начала и завершения нового учебного года, а также экзаменов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: