Сестра Шавката Рахмонова одержала третью победу на турнире Naiza

Казахстанская спортсменка Сора Рахмонова (3-1-0) одержала свою третью победу в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская файтерша победила представительницу Турции – Илькнур Курт. Поединок был завершен досрочно в первом раунде победой Соры Рахмоновой техническим нокаутом.

Сора Рахмонова сделала свое дело, победив свою соперницу, теперь дело за ее братом. Шавкат Рахмонов 25 июня проведет бой в UFC против американца Нила Мэгни.

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