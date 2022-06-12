Сестра Шавката Рахмонова одержала третью победу на турнире Naiza
Фото: Instagram/rakhmonova____
Казахстанская спортсменка Сора Рахмонова (3-1-0) одержала свою третью победу в профессиональной карьере бойца смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская файтерша победила представительницу Турции – Илькнур Курт. Поединок был завершен досрочно в первом раунде победой Соры Рахмоновой техническим нокаутом.
Сора Рахмонова сделала свое дело, победив свою соперницу, теперь дело за ее братом. Шавкат Рахмонов 25 июня проведет бой в UFC против американца Нила Мэгни.
Шавката Рахмонова предупредили о первом поражении в карьере
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