Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием
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Под публикацией девушка-боец смешанных единоборств написала: "21 января 2024 года – два месяца, как мы создали семью".
Судя по снимкам, муж Соры в знаменательную дату преподнес супруге букет из белых роз и красную коробку, а также записку: "Любовь – это, когда тебе нужен один человек", похожую на вкладыш из жевательной резинки, которая была популярна в 90-ые Love is.
Фото: Instagram/nursultan_orynbassarov_team
23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.
Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.