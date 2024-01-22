Сестра Шавката Рахмонова поделилась радостным событием

Сестра известного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова Сора поделилась со своими подписчиками в Instagram радостным событием, сообщает Zakon.kz.

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Под публикацией девушка-боец смешанных единоборств написала: "21 января 2024 года – два месяца, как мы создали семью".

Судя по снимкам, муж Соры в знаменательную дату преподнес супруге букет из белых роз и красную коробку, а также записку: "Любовь – это, когда тебе нужен один человек", похожую на вкладыш из жевательной резинки, которая была популярна в 90-ые Love is.

Фото: Instagram/nursultan_orynbassarov_team

23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.

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Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.