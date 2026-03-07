Врач назвала витамины и минералы, избыток которых может навредить

Врач аллерголог-иммунолог предупредила, что некоторые витамины и минералы могут быть опасны при превышении дозировки. По ее словам, даже полезные добавки при неправильном приеме способны вызвать проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Врачи могут рекомендовать БАДы, однако их прием требует осторожности, рассказала врач аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина порталу "Доктор Питер".

По ее словам, даже разрешенные добавки могут содержать дополнительные компоненты – консерванты, красители и ароматизаторы. Если человек принимает несколько БАДов одновременно, нагрузка на печень, почки и мочевыделительную систему может увеличиваться.

Специалист подчеркнула, что некоторые витамины и микроэлементы требуют строгого контроля дозировки.

Так, избыток витамина А может вызвать гипервитаминоз: сонливость, головную боль, тошноту, кожные высыпания и поражение печени. Витамин D3 при передозировке способен привести к отложению кальция в почках и развитию мочекаменной болезни.

Чрезмерный прием железа может вызвать тошноту и заболевания печени. Высокие дозы витамина B3 (ниацина) способны привести к желтухе, ухудшению зрения, повышению уровня глюкозы в крови и поражению печени.

Переизбыток цинка может сопровождаться головными болями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. При дозировке магния более 600 мг в сутки возможны расстройства пищеварения, мышечная слабость и падение артериального давления. Высокие дозы витамина Е, по словам врача, также могут быть небезопасны.

Особую осторожность при приеме добавок следует соблюдать детям, беременным и людям с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Специалисты рекомендуют принимать БАДы только по назначению врача и не употреблять более 3-5 добавок в день.

Врач также отметила, что снизить потребность в добавках помогает сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и воды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

