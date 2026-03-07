Врач назвала витамины и минералы, избыток которых может навредить
Врачи могут рекомендовать БАДы, однако их прием требует осторожности, рассказала врач аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина порталу "Доктор Питер".
По ее словам, даже разрешенные добавки могут содержать дополнительные компоненты – консерванты, красители и ароматизаторы. Если человек принимает несколько БАДов одновременно, нагрузка на печень, почки и мочевыделительную систему может увеличиваться.
Специалист подчеркнула, что некоторые витамины и микроэлементы требуют строгого контроля дозировки.
Так, избыток витамина А может вызвать гипервитаминоз: сонливость, головную боль, тошноту, кожные высыпания и поражение печени. Витамин D3 при передозировке способен привести к отложению кальция в почках и развитию мочекаменной болезни.
Чрезмерный прием железа может вызвать тошноту и заболевания печени. Высокие дозы витамина B3 (ниацина) способны привести к желтухе, ухудшению зрения, повышению уровня глюкозы в крови и поражению печени.
Переизбыток цинка может сопровождаться головными болями и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта. При дозировке магния более 600 мг в сутки возможны расстройства пищеварения, мышечная слабость и падение артериального давления. Высокие дозы витамина Е, по словам врача, также могут быть небезопасны.
Особую осторожность при приеме добавок следует соблюдать детям, беременным и людям с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями. Специалисты рекомендуют принимать БАДы только по назначению врача и не употреблять более 3-5 добавок в день.
Врач также отметила, что снизить потребность в добавках помогает сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров, углеводов и воды.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Ранее аллерголог назвал цветы, которые опасно дарить на 8 Марта.