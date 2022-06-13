Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения РК

В 2003-2005 гг. занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

2019-2021 годы — заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

С октября 2021 года и по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.