Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения РК
Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.
Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».
Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.
В 2003-2005 гг. занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.
В 2017-2019 гг. — заместитель акима Мангистауской области.
2019-2021 годы — заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».
2020-2021 годы был председателем правления ОФ «BIRGEMIZ».
С октября 2021 года и по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.