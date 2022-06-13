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Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения РК

Руслан Сакеев Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Руслан Сакеев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

Трудовую деятельность начал в Казахском гуманитарно-юридическом университете.

  • В 2003-2005 гг. занимал различные должности в аппарате акима Карагандинской области.

  • В 2017-2019 гг. — заместитель акима Мангистауской области.

  • 2019-2021 годы — заместитель председателя правления НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога».

  • 2020-2021 годы был председателем правления ОФ «BIRGEMIZ».

  • С октября 2021 года и по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Анастасия Стативкина
МТСЗН РК Казахстан
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