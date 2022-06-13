Вице-министром труда назначена Назгуль Сагиндыкова

Постановлением правительства Назгуль Сагиндыкова назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.

Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 годах — работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2005-2018 годах — занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

В 2018-2020 годах — и.о. инспектора; инспектор отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года – заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.

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Другим постановлением Руслан Сакеев ранее был освобожден от этой должности.