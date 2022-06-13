Вице-министром труда назначена Назгуль Сагиндыкова
По данным пресс-службы премьер-министра РК, Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.
Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.
Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.
В 2001-2005 годах — работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В 2005-2018 годах — занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».
В 2018-2020 годах — и.о. инспектора; инспектор отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.
С ноября 2020 года – заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.
Другим постановлением Руслан Сакеев ранее был освобожден от этой должности.