Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вице-министром труда назначена Назгуль Сагиндыкова

назначение, вице-министр труда, Казахстан Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Назгуль Сагиндыкова назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.

Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 годах — работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2005-2018 годах — занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

В 2018-2020 годах — и.о. инспектора; инспектор отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года – заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК — заведующий секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте.

Новость по теме

Руслан Сакеев освобожден от должности вице-министра труда и соцзащиты населения РК

Другим постановлением Руслан Сакеев ранее был освобожден от этой должности.

Анастасия Московчук
МТСЗН РК Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Президент внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты свыше 10 тысяч долларов
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления