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Продолжат ли работать казино в городе Қонаев

рулетка Фото: pixabay
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что ведомство рассмотрит вопрос о дальнейшей работе казино в городе Қонаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Этот вопрос не обсуждался на уровне Министерства национальной экономики. Но, я думаю, он будет обсуждаться с учетом нынешнего особого статуса города Қонаев. Он стал областным центром, поэтому, думаю, все-таки вопрос подлежит обсуждению.Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров

Напомним, 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что в Казахстане появятся три новые области. Тогда же он сказал, что готов поддержать переименование Капшагая в Қонаев, который станет центром Алматинской области.

3 мая соответствующий указ был подписан.

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Тамила Языкова
Куантыров Алибек МНЭ РК Қонаев
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