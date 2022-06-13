Продолжат ли работать казино в городе Қонаев

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что ведомство рассмотрит вопрос о дальнейшей работе казино в городе Қонаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос не обсуждался на уровне Министерства национальной экономики. Но, я думаю, он будет обсуждаться с учетом нынешнего особого статуса города Қонаев. Он стал областным центром, поэтому, думаю, все-таки вопрос подлежит обсуждению. Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров

Напомним, 16 марта президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что в Казахстане появятся три новые области. Тогда же он сказал, что готов поддержать переименование Капшагая в Қонаев, который станет центром Алматинской области.

3 мая соответствующий указ был подписан.