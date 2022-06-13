Увеличения расходов не ожидаем – Алибек Куантыров о разделении МОН

Глава Министерства национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что недавно Министерство образования и науки было поделено, поэтому сейчас необходимо провести функциональный анализ, а уже потом считать сколько потребуется средств на реорганизацию, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ отметил, что Министерство образования и науки было поделено недавно. Сейчас необходимо провести функциональный анализ, а уже после этого считать, сколько потребуется средств на реорганизацию.

В зависимости от того, какие функции будут переданы в то или иное министерство, будет поделен имеющийся бюджет Министерства образования и науки. В целом мы не ожидаем значительного увеличения расходов. Я думаю, они будут минимальными, возможно, что полностью в рамках бюджета бывшего МОНа. Здесь мы имеем на одного члена правительства больше, но я не думаю, что будет выделяться дополнительная штатная численность. Если и будет, то по решению руководства какие-то дополнительные средства будут выделяться. Но речь не идет о больших суммах. Министр национальной экономики Алибек Куантыров

По его словам, те департаменты и структурные подразделения, которые относятся к высшему образованию и науке, перейдут в новое министерство. Все, что касается структурных подразделений, которые занимались дошкольным и школьным образованием, останутся в структуре Министерства просвещения.

Я думаю, что будет минимальное увеличение штатной численности. Возможно, вице-министров нужно будет добавить в штат. Но я не думаю, что новые структурные подразделения повлекут выделение дополнительных средств. Алибек Куантыров

Располагаться новое Министерство науки и высшего образования будет в Доме министерств или в другом имеющемся административном здании. Каких-то дополнительных вопросов по этому быть не должно, добавил Куантыров.

Напомним, 1 июня на юбилейной сессии Национальной академии наук глава государства Касым-Жомарт Токаев выдвинул предложение разделить Министерство образования и науки Казахстана на два ведомства. По его словам, это необходимо в целях усиления координации научной деятельности в стране.

Уже 11 июня был подписан указ о реорганизации Министерства образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.