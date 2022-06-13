«Продажа» базы данных клиентов – в Казпочте рассказали о шантажисте

В АО «Казпочта» прокомментировали информацию, касающуюся продажи базы данных клиентов в интернете, сообщает Zakon.kz.

Физическое лицо, разместившее объявление на хакерском форуме о доступе к серверу бэкапа баз данных АО «Казпочта», неоднократно обращалось в компанию с целью шантажа, предлагая выкупить информацию за несколько тысяч долларов. Информация годичной давности была получена им со стороннего сервера. Утечки с серверов Казпочты не происходило. Пресс-служба АО «Казпочта»

Данная информация была передана в правоохранительные органы и Комитет национальной безопасности.

По информации компании, специалисты по информационной безопасности не подтвердили факт наличия персональных данных клиентов Казпочты. Данный вопрос сейчас прорабатывается с правоохранительными органами для привлечения к ответственности физического лица.