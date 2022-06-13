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Дефицит медработников увеличился в Казахстане

в Казахстане увеличился дефицит медработников Фото: unsplash
Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов указал на увеличение дефицита медицинских кадров в два раза за последние пять лет, передает корреспондент Zakon.kz.
По итогам аудита установлен ряд системных проблем и недостатков. Первое – это увеличение дефицита медицинских кадров. За последние пять лет (с 2017 по 2021 год) дефицит увеличился в два раза – с 10 тыс. до 23 тыс. единиц. Покрытие дефицита на сегодняшний день осуществляется путем совмещения должностей. Общий коэффициент совместительства на сегодня варьируется от полутора до двух ставок. Все это приводит к высокой нагрузке на медицинских специалистов.Заместитель директора Департамента аудита реального сектора экономики Счетного комитета Нурлан Катренов

При этом он указал и на увеличение количества жалоб на врачей и отток специалистов с медицинским образованием за рубеж. За последние пять лет, по данным Катренова, уехало 5 тыс. медиков.

Также спикер указал на старение специалистов, имеющих медицинское образование.

На сегодня профессионально активное количество врачей предпенсионного возраста достигло порядка 30%.

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Ранее Нурлан Катренов рассказал о снижении уровня доверия к врачам в Казахстане.

Мадина Мамырханова
Минздрав РК Счетный комитет Казахстан
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