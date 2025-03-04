Правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 4 марта 2025 года на заседании правительства озвучил подробности, как планируется изменить финансирование сектора экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин отметил, что для увеличения темпов экономического роста в 2025 году и в последующие годы правительство обеспечит существенное увеличение финансирования реального сектора экономики.

"В частности, правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге в 2025 году, что, в свою очередь, позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025 году. Данные инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест. Поддержка со стороны "Байтерека" для бизнеса заключается не только в увеличении объемов финансирования, но и внедрении новых инструментов финансирования", – озвучил он.

По его словам, гарантирование кредитов для бизнеса зарекомендовало себя как эффективная практика, в том числе в других странах. Поэтому будет создано два фонда гарантирования. Один из них для малого и среднего бизнеса (МСБ).

"Объем гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок для малого и среднего бизнеса будет увеличен. Уже в этом году будет поддержано около 30 тыс. проектов МСБ на сумму 1,7 трлн тенге. Кроме того, в нашей стране будет создан новый фонд для гарантирования кредитов крупному бизнесу. Гарантийный фонд для крупного бизнеса решит вопрос достаточности залогового обеспечения крупных и стратегически важных проектов, что увеличит их количество", – дополнил спикер.

Он подчеркнул, что упор в финансировании будет сделан на следующие отрасли обрабатывающей промышленности, в которых имеется высокий потенциал создания конкурентоспособных проектов с большим потенциалом экспорта: переработка металлов, нефтегаза, продукции АПК, химическая промышленность, легкая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение, а также на IT-отрасль, логистику, грузоперевозки, туризм, якорные и инфраструктурные проекты и проекты-кластеры, образующие экосреду для развития МСБ.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обратился к собственникам крупных компаний из-за налогов.