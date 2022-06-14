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Кипр или Казахстан – где теперь будут учиться дети нового министра науки

школа, обучение, дети Саясата Нурбека Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек рассказал, почему для своих детей он выбрал зарубежное образование, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть три причины. Первая – это медицинское состояние супруги и моих детей. Есть четкое медицинское заключение, есть определенные проблемы. Вторая – я не смог финансово обучать их здесь в частных школах. Третья – это очень хорошая британская школа на Кипре. Саясат Нурбек

Глава ведомства добавил, что 26 июня его семья приезжает в Казахстан. Теперь дети будут учиться в обычной казахстанской школе.

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Напомним, общественность была возмущена проживанием жены и детей Саясата Нурбека на Северном Кипре. Тогда он объяснил этот факт более доступными ценами на среднее образование. Также причиной стало и состояние здоровья супруги.

11 июня Саясат Нурбек был назначен министром науки и высшего образования.

Тамила Языкова
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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