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Bybit Launchpad 2.0 готовит к первичному запуску проект Walken

проект, Walken, запуск Фото: Bybit
20 июня в партнерстве с Bybit будет запущен протокол Walken, универсальный продукт на основе концепта Walk2Play-Win2Earn («двигайся и зарабатывай»).

Bybit станет первой платформой, разместившей токен WLKN.

Пользователи Bybit смогут получить доступ к токену на обновленной платформе Launchpad 2.0, где представлены передовые блокчейн-проекты. Чтобы подписаться на распределение токенов, пользователям Bybit необходимо будет внести BIT, либо же зафиксировать USDT, чтобы получить аллокацию токенов в раздаче на Launchpad 2.0. Bybit также позволяет покупать на Launchpad токены запущенных ранее проектов.

Walken — это игра на блокчейне Solana, которая объединяет форматы «играй и зарабатывай» и «двигайся и зарабатывай». Walken переводит в игровую форму простые повседневные дела, например, прогулки и бег, продвигая тем самым идею здорового образа жизни и ежедневно награждая пользователей за физическую активность. Экосистема Walken позволяет зарабатывать на активном образе жизни — шаги и упражнения, зафиксированные смарт-часами или другими устройствами на базе Apple HealthKit или Android Health, можно конвертировать в валюту.

Запуск игрового токена Walken (WLKN) на Bybit Launchpad 2.0 позволит заработать криптовалюту путем аллокации. В игре WLKN можно получить токены в соревнованиях, а затем потратить на повышение уровня игрового персонажа или на внутриигровые предметы с Маркетплейса. Игра упрощает знакомство с криптофинансами: новые пользователи активно погружаются в web3.

О таком партнере, как Bybit, можно только мечтать, — признается сооснователь и CEO Walken Алексей Кулевец. — Компания стала одним из первых топовых игроков рынка, кто поверил в команду и концепт продукта Walken, и с тех пор всячески нас поддерживает. За что мы бесконечно благодарны. Для нас большая честь запускать и развивать Walken вместе с Bybit.

Партнерский материал

Анастасия Московчук
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