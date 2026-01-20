Когда и как будет изменен новый Налоговый кодекс в Казахстане – мнение финансиста

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая заявил о необходимости пересмотра некоторых положений нового Налогового кодекса. О том, как будут вноситься изменения и что это значит для предпринимателей, – в материале Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что экономика и бизнес Казахстана сегодня переходят в режим работы по новым правилам. По словам президента, правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить "ровный и бесконфликтный фискальный кредит". Главным приоритетом при этом остается сохранение качественного экономического роста.

"Нужно внимательно изучить все здравые и конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса и внести в него коррективы. В конце концов, Налоговый кодекс не есть священное писание, можно же внести в него коррективы". Касым-Жомарт Токаев

Финансист Расул Рысмамбетов считает, что заявление президента – это крайне важный и позитивный сдвиг для всего делового сообщества страны. По его мнению, в данном вопросе наглядно продемонстрировала свою эффективность модель "Слышащего государства".

"Президент, его аппарат и кабинет министров слышат мнение бизнесменов о необходимости сближения позиций по уже принятому кодексу. Важно то, что хотя документ уже принят, глава государства подтвердил: его можно и необходимо менять", – отмечает эксперт.

Как же будет проходить работа над правками? По прогнозам Рысмамбетова, в ближайшее время может быть создан специальный совет по "фискальному транзиту". Основной задачей этого органа станет детальный аудит работы нового законодательства: анализ всех успехов, провалов и нюансов его применения на практике.

В состав совета, вероятнее всего, войдут представители:

Министерства финансов;

Министерства национальной экономики;

Министерства торговли;

IT–сектора и профильных ассоциаций;

Независимые экономисты и представители бизнеса.

Как сообщил финансист, Минфин РК с начала года проводит активный мониторинг первых итогов действия нового кодекса. Власти пытаются определить "узкие места", где нормы работают недостаточно эффективно или создают излишнюю нагрузку. Ведомство получает множество предложений и замечаний от предпринимателей.

"Главная задача – сделать кодекс более дружелюбным. Поправки должны быть вынесены на обсуждение таким образом, чтобы, с одной стороны, не допустить снижения фискальной выручки бюджета, а с другой – максимально соответствовать интересам бизнеса. В целом, после этих корректив предприниматели должны вздохнуть более свободно". Расул Рысмамбетов

Очередное заявление руководства страны подтверждает готовность власти к диалогу. Предложения бизнеса не просто фиксируются, а становятся основой для реальных изменений в законодательстве, что должно способствовать более устойчивому развитию экономики в 2026 году, – подытожил финансист.

Отметим, что на Национальном курултае в Кызылорде президент рассказал о предложении упразднить должность государственного советника и убрать часть административных структур.