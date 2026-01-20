В Казахстане ускорят выплаты вкладчикам при лишении банка лицензии

16 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон "О банках и банковской деятельности" и сопутствующий закон об изменениях в финансовом законодательстве. Что изменится в гарантировании депозитов в связи с новым законом, в материале Zakon.kz.

В пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) уточнили, что действующие гарантии для вкладчиков сохраняются и будут распространяться на новые банки с базовой лицензией.

Материал по теме Токаев подписал закон о банках

Стоит отметить, что новый закон о банках вводит два вида банковских лицензий.

Универсальная лицензия – действующие банки продолжают работу по ней.

Базовая лицензия – для новых банков с ограниченным объемом операций, включая максимальный размер депозитов.

Все банки, принимающие депозиты физических лиц, обязаны участвовать в системе гарантирования. Исключение – исламские банки.

Далее сказано, что КФГД формирует резерв для расчетов с вкладчиками, если банк лишится лицензии. Новые банки будут делать взносы в фонд с учетом рисков.

Одно из ключевых нововведений – сокращение срока начала выплат вкладчикам банка, лишенного лицензии.

Ранее выплаты вкладчикам начинались не позднее 35 рабочих дней. Теперь срок сокращен до 20 рабочих дней. На практике выплаты уже проводились за 6-8 рабочих дней.

Что касается сумм гарантий, то они остаются прежними.

Сберегательные вклады в тенге – до 20 млн тенге.

Срочные и несрочные вклады, счета и карты в тенге – до 10 млн тенге.

Вклады в иностранной валюте – до эквивалента 5 млн тенге.

Совокупно по всем вкладам и валютам – до 20 млн тенге.

Материал по теме Отменить блокировку счетов банковских должников требует депутат

Немного ранее Национальный банк разъяснял ситуацию со "слежкой" за казахстанцами у банкоматов. Об этом можно прочитать по следующей ссылке.