Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение

В Агентстве по защите и развитию конкуренции и в Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК рассказали, нужно ли платить за обслуживание домофона и как можно отказаться от этой услуги, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в АЗРК, домофон используется жильцами для контроля доступа в подъезд дома, соответственно, вопросы приобретения услуг по его техническому обслуживанию являются предметом коллективного обсуждения среди жильцов.

Правила содержания общего имущества объекта кондоминиума предусматривают, что содержание общего имущества объекта кондоминиума включает в себя и техническое обслуживание домофона.

В свою очередь в законе «О жилищных отношениях» говорится, что собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Собрание созывается по инициативе совета дома, доверенного лица простого товарищества, по требованию ревизионной комиссии, по требованию не менее десяти процентов собственников квартир, нежилых помещений либо по инициативе жилищной инспекции.

Таким образом, в случае необходимости собственники квартир могут на собрании инициировать вопрос перехода от абонентской к разовой оплате в случае поломки оборудования. АЗРК и Комитет по делам строительства и ЖКХ

Кроме того, согласно пункту 22 Правил, председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом либо управляющая компания ежегодно выносят вопросы о перезаключении договора с действующим субъектом сервисной деятельности или выборе нового субъекта сервисной деятельности на собрание путем электронного голосования через объект информатизации ЖКХ или в бумажном виде.

Практика показывает, что, несмотря на то, что приобретение услуг по установке и техническому обслуживанию домофона относится к вопросам принятия решения всеми жильцами, договоры заключаются индивидуально с каждым жильцом.

Как отметили в ведомстве, заключение таких договоров ставит в невыгодное положение собственников квартир, когда оборудование домофона не переходит в их собственность, а техническое обслуживание с абонентской платой включается в договор при установке домофона, что в итоге обходится дороже, чем сам домофон.

Тогда как, согласно пункту 23 Правил, услуги по установке и техническому обслуживанию домофонного оборудования разделены.

Согласно пункту 24 Правил, на каждый вид услуг по содержанию общего имущества объекта кондоминиума заключается отдельный договор с субъектами сервисной деятельности. При этом срок договора составляет не более одного года, пояснили в агентстве.

Соблюдение закона и указанных положений Правил относится к компетенции жилищной инспекции, которая выносит обязательные для исполнения предписания (представления) по устранению нарушений и составлению протоколов об административных правонарушениях.

Вместе с тем в случае наличия условий договора, нарушающих права потребителя при его заключении, потребитель имеет право на возмещение убытков, нанесенных ему домофонной организацией, в связи с использованием последним преимуществ своего положения (статья 8-1 закона «О защите прав потребителей»). АЗРК и Комитет по делам строительства и ЖКХ

В АЗРК отметили, что результатом действий домофонной организации может также являться ограничение конкуренции на данном рынке услуг.

На основании коллективного заявления действия домофонной организации – навязывание заключения соглашения или иные действия, препятствующие смене домофонной организации, могут быть рассмотрены АЗРК на предмет соответствия законодательству в области защиты конкуренции, в том числе на предмет наличия признаков злоупотребления доминирующим положением.