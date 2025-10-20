#АЭС в Казахстане
Общество

До 5 тысяч тенге платят сельчане в Казахстане за один кубометр воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 12:15 Фото: unsplash
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бахытжан Жунисбеков рассказал о принимаемых мерах по установлению тарифов на воду, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, тарифы на услуги водоснабжения во всех регионах разные и зависят от вида источника водоснабжения и его удаленности, протяженности сетей и объема предоставленных услуг.

"Вместе с тем, имеются регионы, где тариф на услуги очень высокий и неподъемный населению. Средний тариф по республике в городах составляет 100 тенге за 1 кубометр воды, в селах доходит до 5 тысяч тенге. Рассмотрим на примере Костанайской области, водоснабжение жителей сельских населенных пунктов обеспечиваются из водных объектов посредством групповых водоводов, протяженность которых составляет порядка 1 тысячи км", – сказал Жунисбеков на брифинге в СЦК.

Он отметил, что в двух селах тарифы на услуги водоснабжения разные, что отрицательно сказывается на настроении жителей. Принятые в Водном кодексе нормы позволят усреднить размер оплаты населением за один кубический метр в регионах.

"В соответствии с Водным кодексом, утвержденная компетенция позволяет самим регулировать размер оплаты за 1 кубический метр питьевой воды в зависимости от социально-экономического развития региона и тарифов на услуги по водоснабжению. На сегодняшний день, местными исполнительными органами ведутся работы по определению размера платы для населения. Правилами субсидирования предусмотрено, что население оплачивает за услуги водоснабжения согласно утвержденному размеру платы за один кубический метр поданной питьевой воды", – отметил спикер.

При этом, в случае превышения нормативов потребления воды на одного человека в объеме 140 литров в сутки (в месяц 4,2 м³), население оплачивает за превышающий объем на 30% больше установленного размера платы.

Ранее мы писали, что в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс, разработанный Министерством водных ресурсов и ирригации.

Азамат Сыздыкбаев
