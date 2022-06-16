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Сутки удерживали в подвале – вымогателей задержали в Актобе

мужчин удерживали в подвале в Актобе Фото: pixnio
В Актобе вымогатели удерживали в подвале многоэтажного дома двух мужчин и требовали с них деньги, сообщает Zakon.kz.
В полицию обратились двое местных жителей. По их словам, малознакомые лица избили их и сутки удерживали в подвале многоэтажного дома. После чего путем вымогательства завладели деньгами в сумме более 1,7 млн тенге. ДП Актюбинской области

По информации полиции, вымогатели на этом не остановились и спустя некоторое время начали требовать еще 1,5 млн тенге у потерпевших.

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Сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий с привлечением сотрудников спецподразделения после передачи 400 тыс. тенге задержаны двое подозреваемых, 29 и 30 лет. При личном досмотре у одного из них изъяты денежные средства. ДП Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 УК РК «Вымогательство», подозреваемые находятся под стражей.

Анастасия Стативкина
Актобе Актюбинская область
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