Удерживали в квартире: вымогателей задержали в Актобе
Фото: freepik
В Актобе полицейские задержали вымогателей, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Актюбинской области, 26 сентября сотрудники БОП задержали двоих 25-летних жителей города.
"Подозреваемые отобрали у двух горожан около двух миллионов тенге, а также вымогали крупную сумму денег. При этом двоих 22-летних потерпевших удерживали в съемной квартире и угрожали им физической расправой", – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК. Проводится досудебное расследование.
Ранее спецгруппа "Арлан" задержала вымогателя в Темиртау.
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