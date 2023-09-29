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Законодательство РК

Удерживали в квартире: вымогателей задержали в Актобе

Удерживали в квартире: вымогателей задержали в Актобе Фото: freepik
В Актобе полицейские задержали вымогателей, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Актюбинской области, 26 сентября сотрудники БОП задержали двоих 25-летних жителей города.

"Подозреваемые отобрали у двух горожан около двух миллионов тенге, а также вымогали крупную сумму денег. При этом двоих 22-летних потерпевших удерживали в съемной квартире и угрожали им физической расправой", – говорится в сообщении. 

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 191 УК РК. Проводится досудебное расследование.

Ранее спецгруппа "Арлан" задержала вымогателя в Темиртау.

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Анастасия Стативкина
Актобе
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