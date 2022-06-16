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Улытауская область станет самым привлекательными регионом страны — Токаев

Улытауская область, развитие, визит президента Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки ознакомился с перспективами развития Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в telegram-канале Акорды, президенту было доложено о текущей ситуации и перспективах развития города Жезказган и Улытауской области.

По словам акима области Берика Абдыгали, в регионе имеется ряд проблем, требующих решения. В частности, ухудшение экологической обстановки, критическое состояние дорог республиканского значения, слабая диверсификация экономики города и зависимость от крупных предприятий, износ инженерно-коммуникационной инфраструктуры, проблемы в социальной сфере.

Берик Абдыгали полагает, что создание специальной экономической зоны позволило бы ускорить диверсификацию экономики области. По поручению Касым-Жомарта Токаева в 2025 году завершится строительство Уйтас-Айдосского водовода. С 2023 года начнется подача воды из Эскулинского водозабора в город Жезказган.

развитие города, визит Токаева

Фото: akorda.kz

В целях решения проблемы ветхого и аварийного жилья, которое составляет 33%, в городе начата реализация программы реновации жилых домов. В 2022-2023 годах планируется строительство 20 многоквартирных домов в новом районе города.

Кроме того, аким региона проинформировал президента, что для решения задач в социальной сфере важным является строительство государственного университета, центра дополнительного образования, новых качественных школ, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также зала филармонии.

Глава государства ознакомившись с текущей ситуацией в Жезказгане и области Улытау, поддержал высказанные предложения.

Касым-Жомарт Токаев указал, что в первую очередь, необходимо улучшать качество жизни местного населения. Он поручил правительству и акимату области принять соответствующие меры по развитию дорожной отрасли, сфер экологии и образования.

Город должен стать перспективным во всех отношениях. Предстоит много работы. Уверен, что и область, и Жезказган станут самыми привлекательными регионами страны.Касым-Жомарт Токаев

развитие Улытауской области

Фото: akorda.kz

Также председатель правления ТОО «Компания Казахмыс» Эдуард Огай заявил, что компания готова внести посильный вклад в развитие инфраструктуры городов Жезказган и Сатпаев.

В рамках корпоративной социальной ответственности компания в 2022 году направит 25,4 млрд тенге. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Я хотел бы остановиться на такой проблеме. Конечно, социальные вопросы требуют своего решения. У меня будет просьба к корпорации «Казахмыс» принять самое активное деятельное участие. Может быть 25,4 млрд тенге в особых условиях будет недостаточно. Если есть возможность увеличить финансирование строительства. Нужно содействовать в строительстве социальных объектов. Нужны спортивные сооружения. Жители высказывают надежду, что инфраструктура должным образом будет улучшаться. Конечно же объекты культуры тоже требуют особого внимания.Касым-Жомарт Токаев

В заключении, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что при строительстве спортивных сооружений нужно отдавать предпочтение многофункциональным комплексам. Также компания планирует возводить жилье, соответствующее новым стандартам.

Напомним, что 16 июня Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область. Во второй половине дня глава государства посетит Историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.

Анастасия Московчук
Область Ұлытау Абдыгалиулы Берик Токаев Касым-Жомарт Жезказган
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