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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область

президент, визит, Улытауская область Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в новообразованную Улытаускую область, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, в Жезказгане президента встретили аким Улытауской области Берик Абдыгали и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития Улытауской области и города Жезказган.

Кроме того, во второй половине дня глава государства посетит историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.

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Стоит отметить, что основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

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Напомним, что во время обращения к народу по результатам референдума Касым-Жомарт Токаев объявил, где состоится первое заседание Национального курултая.

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Наша основная задача – укрепление нашей священной Независимости, единства страны и общественного согласия. Реформы проводятся не ради лозунгов и красивых слов, а для того, чтобы построить Новый, Справедливый Казахстан.Касым-Жомарт Токаев
Анастасия Московчук
Область Ұлытау Токаев Касым-Жомарт Жезказган
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