Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO снимет продолжение «Игры престолов». Центральным персонажем сериала должен стать Джон Сноу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации The Hollywood Reporter, к этой роли вернется Кит Харрингтон.

В сообщении сказано, что сейчас HBO разрабатывает семь проектов по вселенной «Игры престолов».

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«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

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Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.