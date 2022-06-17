Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

HBO снимет продолжение «Игры престолов»

Игра престолов сериал продолжение Фото: pixabay
Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO снимет продолжение «Игры престолов». Центральным персонажем сериала должен стать Джон Сноу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации The Hollywood Reporter, к этой роли вернется Кит Харрингтон.

В сообщении сказано, что сейчас HBO разрабатывает семь проектов по вселенной «Игры престолов».

Новость по теме

Закончились съемки приквела «Игры престолов»

«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина.

Новость по теме

Как изменились герои "Игры престолов" за 8 сезонов

Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

Анастасия Московчук
США
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
Елизавета II переименование улицы в Нур-Султане
Сквер в Нур-Султане могут назвать в честь Елизаветы II
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления