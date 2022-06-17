HBO снимет продолжение «Игры престолов»
Фото: pixabay
Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO снимет продолжение «Игры престолов». Центральным персонажем сериала должен стать Джон Сноу, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации The Hollywood Reporter, к этой роли вернется Кит Харрингтон.
В сообщении сказано, что сейчас HBO разрабатывает семь проектов по вселенной «Игры престолов».
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