Не отказывают никому: как работает служба казахстанского телефона доверия

Просьбы о помощи, попытки занять денег или поговорить на отвлеченные темы – с этим каждый день сталкиваются сотрудники «Национальной телефонной линии доверия для детей и молодежи №150». Как психологи справляются с чужим негативом – в материале корреспондента Zakon.kz.

Адреса небольшого светлого офиса, где ютятся операторы «Национальной телефонной линии доверия для детей и молодежи», не найти в интернете. Впрочем, как и их имен. Дозвонившимся они представляются псевдонимами и тщательно оберегают исповеди незнакомцев от любопытных ушей.

«Пытаются занять денег»

Несмотря на ориентированность проекта в большей степени на детей и молодежь, сюда звонят все: от мала до велика. Порой голос по ту сторону телефонной линии интересуется: «Я гораздо старше вашей целевой аудитории, но можно поговорить?». И выговаривается, получив согласие. Здесь не отказывают никому.

По словам местного психолога-консультанта, назовем ее Аленой, внимательно выслушивают всех. За едкими шуточками может скрываться гораздо больше, чем просто сомнительное чувство юмора.

Разыграть решили? Ну, хорошо. Мы будем вас слушать до тех пор, пока вы не назовете истинную причину звонка или не положите трубку. Терпения у нас много. Да, есть ограничение: разговариваем 20 минут, а потом просим перезвонить при необходимости. Хотя зачастую не просим и этого. Если человек находится на эмоциональном пике, его нужно стабилизировать. Пока не успокоится, мы будем на связи. Алена

К слову, о юморе. Как признались операторы, «150» иногда путают с отличным на одну цифру «160» – номером телекоммуникационной компании.

Представляемся, спокойно объясняем, какие цифры нужно набрать. Так что мы еще и немного справочная, – смеется Алена. – Это ведь тоже вклад в нашу работу. Да, человек ошибся, но на будущее он запомнит, что есть такой телефон доверия. Ну так, на всякий случай.

Некоторые дозвонившиеся просят денег в долг. Другие – читают стихи.

Перед Новым годом несколько раз звонил один и тот же мальчик, – вспоминает психолог Ажар (имя изменено. – Прим. авт.). – Ни «здравствуйте», ни «до свидания» – просто начинал читать стишок, как только мы поднимали трубку. Видимо, ребенку не хватало внимания.

За очередным выступлением юного оратора застала мама. Она пообещала впредь уделять чаду больше времени. На этом поэтические звонки прекратились.

Основная тема обращений взрослых и детей – домашнее насилие.

При бытовом насилии есть четкий алгоритм действий оператора. Вызов «102», судмедэкспертиза, заявление, защитное предписание, направление в кризисный центр, – перечисляет Ажар. – Но эмоцию мы стараемся снизить сразу. Разговариваем до тех пор, пока человек не выйдет из состояния истерики.

Женщине, жертве домашнего тирана, достаточно просто поговорить с другой женщиной, не позволяющей так с собой поступать, отметила Алена.

А иногда женщине нужно получить разрешение. Да, тебе можно позвонить в «102», можно изменить свою жизнь, можно свободно выражать эмоции. Насилие размывает грань восприятия между «хорошо» и «плохо», размывает понимание собственных прав. А если тебе еще и все время говорят, что тебе показалось, ты преувеличиваешь, все так живут... Дошло до того, что у нас многие женщины считают, мол, фингал раз в месяц – это еще не побои, – сказала Алена.

Также звонят на почве сложных отношений – в семье, с партнерами и финансами. Страдающие от зависимостей, психических отклонений и находящиеся в шаге от суицида звонят с запросом: «все хорошо, но плохо». Операторы делают все возможное в рамках краткосрочной терапии и даже перенаправляют в долгосрочную, к другим специалистам.

«Я взрослый человек, психолог, почему я должна рыдать?!»

В день каждый работник Службы телефона доверия принимает несколько звонков от людей с разными проблемами. Психологи говорят о том, что переключаться сложно, но необходимо: ресурсов для помощи должно хватить всем клиентам.

Уровень выгорания здесь обратно пропорционален уровню зарплат – высокий к низкому. Приходят сюда не за прибылью.

Мало кто из дозвонившихся четко ставит перед психологом задачу. Потому что составление внятного запроса – это про аналитику. Звонки по номеру «150» в основном эмоциональные.

Иногда звонят и заявляют: «Если вы сейчас что-нибудь не предпримите, я спрыгну с крыши». А что я могу сделать на другом конце провода? Только поговорить. Важно удержать человека в разговоре и снизить намерение. Нужно показать, что есть что-то еще, кроме его беды. Человек в таком состоянии этого часто не замечает. Нужно расширить поле выходов из сложной ситуации, не оставляя единственный вариант – смерть. Тогда человек может отложить эту идею хотя бы до завтра, а завтра позвонить опять. Затем его нужно подтолкнуть к обращению к психологу, дав понять, что разговоры помогают, а за помощью он уже и так обращается – чего бояться? Алена

Единых алгоритмов спасения не существует, приходится импровизировать на ходу, говорят психологи. Необходимо сохранять спокойствие, помогать другим проживать боль, но не принимать ее близко к сердцу.

Как отметила Алена, эмпатия – это умение подключаться к чужим эмоциям, не теряя при этом головы. Ажар поддержала коллегу.

Психолог должен уметь «контейнировать» чувства клиента. Понимать его состояние, но не вредить себе, – сказала Ажар.

Работа оператора службы заключается в поддержке клиента.

Если человеку нужно, чтобы я расплакалась над его тяжкой судьбой, это уже манипуляция. Возможно, он хочет выглядеть лучше и сильнее меня. А зачем мне вестись на манипуляцию? Мы, психологи, умеем не садиться на эмоциональные качели, – утверждает Алена.