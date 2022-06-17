Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака
Как отмечено в публикации Ftimes.ru, Овнам следует успокоиться и замедлить свой привычный темп жизни. Специалист рекомендует типичному представителю стихии Огня не забывать время от времени подстраиваться под других.
Что касается Тельцов, им следует чаще проявлять инициативу и разобраться со своей ревностью. Им советуют не сидеть сложа руки.
Представители воздушной стихии Близнецам крайне сложно удержать любовь. Постарайтесь уделять больше времени своей половине.
Ракам советуют быть честными и не преувеличивать свои достижения. Они, как заявляет специалист, знают секрет счастливой и крепкой семьи.
Стихия знака зодиака Льва — Огонь. Он накладывает сильный отпечаток на представителей этого знака. Они настолько себя любят, что попросту могут забыть о второй половинке.
А вот Девы не уверены в себе: им крайне сложно построить отношения. Главная их ошибка в том, что они себя недооценивают.
Весам стоит перестать быть сильно доверчивыми. Многие этим пользуются.
Скорпион — восьмой знак зодиака. Они мстительны и ревнивы. Чтобы построить крепкие отношения, им необходимо научиться прощать.
Самодостаточным и самостоятельным Стрельцам нужно начать по-другому относиться к общению.
Козерогам сложно кому-то довериться. Астролог рекомендует им быть более доброжелательными и открытыми.
Для Водолеев отношения – это не просто страсть. Найдя человека, который их понимает, они уже вряд ли его отпустят.
И в заключении Рыбы. Они непременно найдут любовь, если начнут прислушиваться к себе. Но не забывайте о своих желаниях.