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Любовный союз: как привлечь счастье по знаку зодиака

гороскоп любовь советы Фото: pixabay
Российский астролог Наталья Нестеренко делится советами, как найти свою любовь. По ее словам, всегда есть шанс найти «своего» человека, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Ftimes.ru, Овнам следует успокоиться и замедлить свой привычный темп жизни. Специалист рекомендует типичному представителю стихии Огня не забывать время от времени подстраиваться под других.

Что касается Тельцов, им следует чаще проявлять инициативу и разобраться со своей ревностью. Им советуют не сидеть сложа руки.

Представители воздушной стихии Близнецам крайне сложно удержать любовь. Постарайтесь уделять больше времени своей половине.

Ракам советуют быть честными и не преувеличивать свои достижения. Они, как заявляет специалист, знают секрет счастливой и крепкой семьи.

Стихия знака зодиака Льва — Огонь. Он накладывает сильный отпечаток на представителей этого знака. Они настолько себя любят, что попросту могут забыть о второй половинке.

А вот Девы не уверены в себе: им крайне сложно построить отношения. Главная их ошибка в том, что они себя недооценивают.

Весам стоит перестать быть сильно доверчивыми. Многие этим пользуются.

Скорпион — восьмой знак зодиака. Они мстительны и ревнивы. Чтобы построить крепкие отношения, им необходимо научиться прощать.

Самодостаточным и самостоятельным Стрельцам нужно начать по-другому относиться к общению.

Козерогам сложно кому-то довериться. Астролог рекомендует им быть более доброжелательными и открытыми.

Для Водолеев отношения – это не просто страсть. Найдя человека, который их понимает, они уже вряд ли его отпустят.

И в заключении Рыбы. Они непременно найдут любовь, если начнут прислушиваться к себе. Но не забывайте о своих желаниях.

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Анастасия Московчук
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