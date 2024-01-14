Борись за счастье: любовный гороскоп для всех знаков

В Сети появился любовный гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 14 января. Астрологи предупреждают: сегодня не стоит переусердствовать в амурных делах, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня звезды будут подталкивать Овна пуститься в небольшую авантюру, которая способна вывести его отношения с любимым человеком на новый этап. Это может быть маленькое совместное безумство или разговор по душам, на который оба давно не могли решиться. Впрочем, сегодня выбор за Овном: он может не поддаваться экспериментаторскому соблазну и оставить в своих любовных отношениях все как есть. А может рискнуть, привнеся в них элемент экзотики и неожиданности.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня звезды советуют Тельцу во всем, что касается отношений и любви, довериться судьбе и спокойно плыть по течению. Все равно в последнее время его активное рвение не дает почти никаких результатов, не так ли? Многие действия Тельца напоминали формулу "шаг вперед, два шага назад", поэтому, пустив сегодня все на самотек, он ничего не потеряет. Ему стоит остановиться и посмотреть на ситуацию со стороны. Это поможет увидеть ее под совершенно новым углом.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня Близнецам просто необходимо окунуться в атмосферу творчества. Если у них есть любимый человек, они могут выбраться вместе с ним в театр или на выставку, полистать художественные альбомы или просто послушать музыку. Ну а одиноким Близнецам сегодняшний вечер обещает большие возможности для знакомства в соответствующих духу этого дня творческих местах: от консерватории и Третьяковки до неформального рок-концерта.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня в делах любовных Раку не следует торопиться. У него просто не хватит энергии одним махом осуществить все то, что он задумал. Поэтому вместо того, чтобы суетиться, сегодня Рак должен остановиться и как следует продумать порядок своих будущих действий. Возможно, ему стоит распределить усилия на несколько этапов. Пусть его план займет несколько дней или даже недель, но зато это поможет не растратить все силы Рака впустую.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня Лев в делах любовных должен полностью довериться судьбе и держать открытыми все двери, в которые она способна войти. Ему не стоит отвергать с ходу предложения, которые к нему поступают, или отмахиваться от советов, которые ему дают. Сегодня Лев должен идти навстречу жизни и людям и не упустить возможность выбраться на свидание – пусть даже "всего лишь" со своими друзьями. Там он может завязать новое романтическое знакомство или узнать что-то важное об интересующем его человеке.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Звезды сегодня обещают Деве переменчивое и не слишком радужное настроение, которое может отразиться на ее взаимопонимании с любимым человеком. Ей хочется немного покапризничать и пожалеть себя в тайной надежде, что ее пожалеют и поймут. Однако сегодня партнер Девы вряд ли продемонстрирует чудеса понимания. Он и сам будет настроен не лучше, а потому обиды могут расти с обеих сторон как грибы после дождя. Так что выше нос и не позволяйте себе расклеиться, если не хотите, чтобы день пошел наперекосяк.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня у Весов будет возможность завязать многообещающее знакомство, однако не факт, что они ей воспользуются, – все будет зависеть от их переменчивого настроения. В целом этот день неплох для любви, однако Весам самим будет сложно понять, чего же им хочется. Романтических встреч? Флирта? Новых знакомств? Или посидеть помечтать в одиночестве? Сегодня Весы могут выбрать любой вариант, а могут – перебрать по очереди сразу несколько.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня звезды, увы, не склоняют Скорпиона к пониманию и всепрощению в общении со своим любимым человеком. Наоборот, они способны придать ему толику ослиного упрямства и желания во что бы то ни стало отстаивать свои права (притеснение которых Скорпиону может мерещиться на каждом шагу). Неудивительно, что из-за этого между ним и его партнером сегодня могут то и дело проскакивать искры раздражения, а там и до настоящих бурь недалеко. Чтобы не доводить дело до ссор, есть смысл провести этот день порознь или запастись волшебным эликсиром терпения и доброты.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня вечером звезды советуют Стрельцу сходить на свидание со своим любимым человеком или же, если он пока одинок, – выбраться куда-нибудь с намерением завести романтическое знакомство. Однако ему следует избегать привычных, насиженных мест. Что-то по-настоящему интересное ждет Стрельца сегодня вне стен привычного кафе или клуба. Так что ему стоит спросить совета у коллег или поискать в Интернете, чтобы взять себе на заметку те места, в которых Стрельцу никогда еще не приходилось бывать.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня Козерогу выпадает редкая возможность поговорить со своим любимым человеком откровенно, по душам. Ему стоит высказать смело все, что он давно хотел, что накипело у него на сердце или чем он просто хотел бы поделиться. Звезды обещают, что сегодня такой разговор способен не только снять с плеч Козерога груз недосказанности, но и помочь в решении назревших проблем. Проговорив их вслух, Козерог поймет: все проблемы решаемы, и когда он вместе со своим избранником, им все по плечу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня не исключена вероятность того, что в отношения с человеком, которого любит Водолей, неожиданно вмешается третий. Или третья. Как к этому относиться и что с этим делать – решать Водолею. Можно прямо сегодня заявить сопернику о своих претензиях, а можно затаиться и приготовиться к долгой осаде. Второе мудрее – это даст Водолею время как следует подумать, чтобы потом уже действовать наверняка.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня Рыб ждет незабываемый день любви и романтики. Стоит приготовиться к сюрпризам и удивительным открытиям. Если Рыбы только-только сделали первые шаги в новых отношениях, сегодня у них есть шанс понять, что в их жизнь вошел по-настоящему интересный человек, которого им хотелось бы узнать лучше. Если же у них уже есть партнер, Рыбам стоит позволить ему проявить инициативу, а самим расслабиться и просто наслаждаться жизнью.

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Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.