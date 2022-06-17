Евровидение-2023 пройдет не в Украине – организаторы конкурса выбрали другую страну

Организатор конкурса Европейский вещательный союз заявил о том, что текущие условия в стране не позволяют гарантировать безопасность участников и организаторов мероприятия, передает Zakon.kz.

Предполагается, что Евровидение в 2023 году состоится в Великобритании. Как пишет rg.ru, в Королевстве уже ведутся переговоры с представителями, готовыми взять на себя ответственность за организацию музыкального конкурса.

Новость по теме Британия сможет провести Евровидение-2023 вместо Украины

Ранее победителем конкурса Евровидение-2022 стала украинская группа Kalush Orchestra. Британский исполнитель Сэм Райдер занял второе место и лидировал по результатам голосования жюри. Однако после объявления итогов представители Румынии, Азербайджана, Грузии и ряда других стран обвинили организаторов в подтасовке результатов и буквально краже голосов в пользу Украины и Великобритании.