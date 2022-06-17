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Мир стремительно меняется, в большинстве случаев не в лучшую сторону – Токаев

президент Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, встреча проходит в особой ситуации повышенной политической и экономической турбулентности. Глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности.

На смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками. Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы.Касым-Жомарт Токаев

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Президент отметил, что сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений.

Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.Президент Казахстана
Тамила Языкова
Россия Токаев Касым-Жомарт
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