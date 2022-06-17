Прямого давления нет – Токаев про антироссийские санкции

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Казахстан не испытывает прямого давления из-за продолжения сотрудничества с Россией, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. Санкции существуют. Мы эти санкции учитываем, безусловно, в нашей торгово-экономической стратегии. Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Россией. Тем более, я сказал в своем выступлении, что сама география, уже не говоря об истории, предполагает, что мы должны находиться вместе и работать в очень специфических условиях. Касым-Жомарт Токаев Глава государства отметил, что ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Новость по теме Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия Страны, которые сочли возможным войти в Союз, вместе составляют значительную экономическую силу и потенциал, подчеркнул Токаев. Но здесь, конечно, забегать вперед нельзя. Шапкозакидательством ни в коем случае нельзя заниматься. Потому что реальные трудности существуют. Это объективная реальность. Поэтому в процессе переговоров и нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Президент Казахстана