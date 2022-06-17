Токаев провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге

По завершении заседания Петербургского международного экономического форума Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.

В ходе беседы лидеры двух стран обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что несмотря на непростую геополитическую обстановку, взаимодействие с Россией –ключевым стратегическим партнером Казахстана развивается динамично.

Уважаемый Владимир Владимирович, я с удовольствием принял Ваше приглашение принять участие в работе этого авторитетного форума. С большим интересом прослушал Ваше выступление. По своему содержанию и продолжительности это выступление тянет на целое послание народу, оно с интересом было воспринято аудиторией. Я думаю, и во всем мире будет очень заинтересованная реакция. Что касается двустороннего сотрудничества, то нет каких-либо оснований проявлять обеспокоенность, все идет нормально. Мы конкретно работаем над проектами в области промышленности, сельского хозяйства. Инвестиционное сотрудничество развивается поступательно. Нынешний год – особый, действительно 30-летие установления дипломатических отношений, то есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества. Думаю, оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении, в поступательном темпе, – отметил глава государства.

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В свою очередь президент России также подчеркнул поступательное развитие торгово-экономического сотрудничества между странами.

Большое спасибо за то, что приехали на Петербургский международный экономический форум. Для нас это важно – подчеркнуть наши особые отношения и, конечно, иметь возможность с Вами лично сверить часы по основным направлениям, а основное это, конечно, экономика. Сейчас только на площадке форума об этом говорили. Кстати говоря, по-моему, я оговорился там: сказал о 7 млрд инвестиций, а на самом деле у нас 17 млрд долларов инвестиций в экономику Казахстана. Товарооборот растет, Вы сейчас сами об этом сказали. 25 млрд долларов за прошлый год, а сейчас 12 с лишним за первые три месяца. Так что, если таким темпом будет все развиваться, у нас будет рекордный показатель. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений. Региональный форум у нас еще впереди. В общем, правительства работают очень активно, – сказал Владимир Путин.