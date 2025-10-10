Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным в Душанбе

Сегодня, 10 октября 2025 года, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась после выступления Токаева на заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ).

Путин поприветствовал Токаева и заявил, что очень рад встретиться отдельно.

"Очень рад возможности на полях мероприятий, в которых мы участвовали, встретиться с вами отдельно, поговорить о развитии наших двусторонних отношений, сверить часы еще раз по некоторым международным сюжетам. Все для нас очень важно, мы очень дорожим отношениями с Казахстаном, вы знаете. Могу все же смело сказать, что у нас все-таки особые отношения, и не только благодаря нашим с вами личным добрым, дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, активно сейчас продвигает очень многие вопросы в инициативном режиме". Владимир Путин

По его словам, у Казахстана и России много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.

"Да и надо сказать, что, безусловно, все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ. Но у нас много и двусторонних вопросов, которые постоянно требуют нашего внимания. Со своей стороны, хотел бы вас поблагодарить за ваше отношение к развитию российско-казахстанских связей. Уверен, что и сейчас наша встреча в двустороннем формате, безусловно, пойдет на пользу развитию наших связей". Владимир Путин

Далее выступил Токаев, также поблагодарив президента России за возможность встретиться в Душанбе.

"После столь напряженных двух дней работы. Это очень важная для меня, для нас встреча. 12 ноября, буквально через пару недель, состоится мой официальный визит по вашему приглашению в Россию. Мы придаем очень важное значение этому событию, готовимся. Считаем, что в каком-то смысле оно будет рубежным – с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству.". Касым-Жомарт Токаев

Токаев напомнил, что между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире госграница – 7591 км.

"Правильно вы говорите о том, что мы естественные союзники: между Казахстаном и Россией самая протяженная в мире государственная граница – 7591 километр. Да и связи, которые существуют между нашими странами, говорят о том, что Казахстан и Россия в хорошем смысле слова "обречены" на вечное союзничество, стратегическое партнерство и в конце концов дружбу. Показатели хорошие, то есть к моему визиту в Россию мы подходим с высоким, большим объемом взаимной торговли. В прошлом году она достигла 28 миллиардов долларов". Касым-Жомарт Токаев

Также глава Казахстана заявил, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику страны.

"За все годы российским бизнесом было вложено в нашу экономику или инвестировано в нашу экономику более 26 миллиардов долларов. И только в прошлом году казахстанская экономика получила четыре миллиарда долларов российских инвестиций. Отрадно, что и в этом году эта положительная динамика сохраняется, и мы получим достаточно хорошие результаты и в этом году. Надеюсь, в следующем году или в крайнем случае через год мы добьемся такого очень важного показателя, как 30-миллиардная отметка в нашей взаимной торговле.". Касым-Жомарт Токаев

Затронул он и культурно-гуманитарные связи.

"Они развиваются положительно, с положительной динамикой. Только одна цифра: в Казахстане успешно функционирует девять филиалов российских вузов – это очень хороший признак, и я думаю, что мы еще и далее будем продолжать работать в этом направлении". Касым-Жомарт Токаев

9 октября 2025 года Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Душанбе. В международном аэропорту его встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

В этот же день президент Казахстана принял участие во втором саммите "Центральная Азия – Россия".

Уже 10 октября состоялось заседание Совета глав государств СНГ. Там во время выступления Токаев заявил о катастрофическом снижении доверия между государствами.