Казахстанец завоевал «серебро» чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Катаре

В Дохе в рамках чемпионата Азии по спортивной гимнастике стартовали финальные состязания, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, 24-летний Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате в упражнениях на коне со счетом 14.800.

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Первое место занял гимнаст из Иордании (15.255), бронзовую медаль оформил представитель Китая (14.600).

Также в женских соревнованиях в опорном прыжке Дарья Ясинская стала четвертой, а Коркем Ербосынкызы завершила турнир на шестом месте.

Ожидается, что в финалах выступит лидер сборной Казахстана Милад Карими.

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