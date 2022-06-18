Казахстанец завоевал «серебро» чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Катаре
Фото: olympic.kz
В Дохе в рамках чемпионата Азии по спортивной гимнастике стартовали финальные состязания, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, 24-летний Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль на чемпионате в упражнениях на коне со счетом 14.800.
Первое место занял гимнаст из Иордании (15.255), бронзовую медаль оформил представитель Китая (14.600).
Также в женских соревнованиях в опорном прыжке Дарья Ясинская стала четвертой, а Коркем Ербосынкызы завершила турнир на шестом месте.
Ожидается, что в финалах выступит лидер сборной Казахстана Милад Карими.
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ