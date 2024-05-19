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Казахстанец завоевал "золото" на Чемпионате Азии по спортивной гимнастике

Спортивная гимнастика, спортсмен, победа, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 18:59 Фото: olympickz
Казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

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Национальный Олимпийский комитет Казахстана пишет, что Милад Карими успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление он получил от судей 15.033 балла.

Второе место занял китаец Хао Тянь – 14.300. Бронзовой медалью отметился Цзяолэй Ляо (Китай) – 13.800.

"Карими в Ташкенте завоевал три награды. Он также стал вторым в многоборье и в вольных упражнениях. Нариман Курбанов поднялся на первую ступень пьедстала в упражнениях на коне", – говорится в сообщении.

16 мая Милад Карими завоевал историческую для Казахстана серебряную медаль в многоборье.

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