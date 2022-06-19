Назван самый привлекательный для комаров тип людей

Июнь – сезон активности комаров, а в течение дня эти насекомые наиболее агрессивны в пять-шесть часов вечера. Реакция на укус зависит от склонности человека к аллергии и от толщины его кожи, сообщает Zakon.kz.

Люди, далекие от медицины и биологии, часто высказывают разнообразные гипотезы, касающиеся предпочтений комаров. Кто-то полагает, что они чаще кусают людей с первой группой крови, кто-то утверждает, что кровососущие выбирают людей с лишним весом, а кто-то уверен, что человек в состоянии алкогольного опьянения наиболее привлекателен для этих насекомых. Как на самом деле комары выбирают своих жертв, объяснил врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева, сообщает радио Sputnik.

На самом деле у комаров включается как бы «тепловизор» – они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей – чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех. Что касается алкоголя, конечно, он временно расширяет сосуды, но конкретной связи, что, если вы выпьете, то вас обязательно покусают комары, нет. Ирина Ярцева

Реакция на укус зависит от склонности человека к аллергии и от толщины его кожи, продолжила врач. Она дала рекомендации, как уменьшить отеки после укусов насекомых.

Все индивидуально. У каждого человека индивидуальная чувствительность, аллергики или люди с более нежной кожей больше отекают после укуса. Кто-то не реагирует на укусы комаров вообще. На лодыжках, запястьях, в области шеи и лица укусы будут наиболее заметны, кожа там более тонкая, малейший отек ощущается и чешется больше. Главное – не расчесывать место укуса. Можно приложить холод, помазать охлаждающим кремом или средством против зуда, выпить антигистаминный препарат, если у вас сильная реакция. Ирина Ярцева

Июнь – сезон активности комаров, а в течение дня эти насекомые наиболее агрессивны в пять-шесть часов вечера, добавила аллерголог. Она порекомендовала защищаться от укусов с помощью специальных спреев и аэрозолей.

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