Что помогает быть менее привлекательным для комаров

Аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова рассказала, что комаров привлекают определенные микробы, которые живут на коже человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 78.ru, одни из важнейших факторов, влияющих на привлекательность человека для комара – тепло и углекислый газ, которые выделяют люди при потении. Эксперт отметила, что маленькие дети потеют меньше, поэтому комары обращают на них меньше внимания.

Также, уточняет врач, комары ориентируются на запахи, которые исходят от кожи человека. Их выделяют микробы, живущие на поверхности кожи. Важно следить за ее здоровьем и общим состоянием организма, так как многие заболевания приводят к изменениям в микробном составе.

Чтобы снизить риск атаки комаров, следует носить светлую одежду, добавила врач. И не стоит от них отмахиваться: вибрации и движения – сигнал для насекомых о том, что рядом есть добыча.

Согласно опубликованной информации, некоторые опросы показывают, что люди с определенной группой крови чаще страдают от укусов комаров, но исследования неоднозначны.

Ранее сообщалось, что карагандинцы массово жалуются на насекомых.