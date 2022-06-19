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Милад Карими стал бронзовым призером азиатского первенства по гимнастике

Гимнастика бронза Азии Фото: Instagram/milad_milka
На Чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Катаре представитель сборной Казахстана Милад Карими завоевал награду бронзового достоинства, сообщает Zakon.kz.

Лидер казахстанских гимнастов занял третье место в  упражнениях на перекладине, набрав 14.133 балла.

Азиатский чемпионат в Дохе стал отборочным этапом на мировое первенство, которое примет английский Ливерпуль, с 28 октября по 6 ноября нынешнего года.

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Теперь казахстанские гимнасты будут готовится к этим и другим ответственным соревнованиям, среди которых и этапы Кубка мира.

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Куандык Шынасилов
Катар
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