Милад Карими завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира

Казахстанский спортсмен Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

В финале казахстанец набрал 14,300 балла в вольных упражнениях.

Победу в соревнованиях одержал Егор Шарамков из Беларуси – 14,600 балла. Замкнул тройку лучших спортсмен из Украины Назар Чепурный, который набрал 13, 633.

Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.

В 2024 году казахстанец Милад Карими успешно выступил в индивидуальном многоборье и стал серебряным призером Чемпионата Азии в Ташкенте.

