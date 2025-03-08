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Спорт

Милад Карими завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира

Милад Карими, серебряная медаль, Баку, , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 15:34 Фото: Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанский спортсмен Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.

В финале казахстанец набрал 14,300 балла в вольных упражнениях.

Победу в соревнованиях одержал Егор Шарамков из Беларуси – 14,600 балла. Замкнул тройку лучших спортсмен из Украины Назар Чепурный, который набрал 13, 633.

Милад также выступит в финале упражнений на перекладине. 

В 2024 году казахстанец Милад Карими успешно выступил в индивидуальном многоборье и стал серебряным призером Чемпионата Азии в Ташкенте.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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