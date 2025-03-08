Милад Карими завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира
Фото: Национальный олимпийский комитет РК.
Казахстанский спортсмен Казахстана Милад Карими завоевал серебряную медаль по спортивной гимнастике на этапе Кубка мира в Баку, сообщает Zakon.kz.
В финале казахстанец набрал 14,300 балла в вольных упражнениях.
Победу в соревнованиях одержал Егор Шарамков из Беларуси – 14,600 балла. Замкнул тройку лучших спортсмен из Украины Назар Чепурный, который набрал 13, 633.
Милад также выступит в финале упражнений на перекладине.
В 2024 году казахстанец Милад Карими успешно выступил в индивидуальном многоборье и стал серебряным призером Чемпионата Азии в Ташкенте.
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