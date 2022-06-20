Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов

По данным Департамента государственных доходов Алматы, 1082 автовладельца имеют задолженность по налогу на транспорт на общую сумму 2,2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом суммы долгов у них превышают 800 тыс. тенге.

В рамках акции «Город без налоговой задолженности» совместно с Региональной палатой частных судебных исполнителей департамент проводит работу в отношении лиц, имеющих автомобили с большими объемами двигателей и крупные суммы задолженности по налогу на транспортные средства.

Так, с 17 июня автомобили таких должников водворяют на штрафстоянки.

Вместе с тем материалы направляются в судебные органы для временного приостановления действий водительских удостоверений.

Так, физическое лицо «К» имеет задолженность на общую сумму 2,1 млн тенге по транспортному средству марки Toyota Land Cruizer. Согласно определения Медеуского районного суда Алматы от 17.06.2022 действие ранее выданного должнику «К» водительского удостоверения на управление транспортным средством временно приостановлено до полного погашения задолженности. Аналогичная работа проводится по всем должникам. ДГД Алматы

Дабы избежать подобных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, ДГД города рекомендует автовладельцам в кратчайшие сроки погасить налоговую задолженность.