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Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам

Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам Фото: Zakon.kz
По данным Департамента государственных доходов Алматы, 69 тысяч жителей города не заплатили налогов на сумму в 4,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.
"Задолженность образовалась по налогам на собственность – имущественному, земельному и транспортному налогу. Ситуация усугубляется тем, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной ставки рефинансирования", - сообщили в ДГД.

Срок оплаты по транспортному налогу истек 1 апреля, а по имуществу и земельному 1 октября текущего года.

В Департаменте госдоходов предупреждают: во избежание наложения арестов на банковские счета с последующим ограничением, в том числе на выезд из страны и дополнительных расходов в виде судебных издержек, составляющих до 25% от суммы задолженности, необходимо в кратчайшие сроки погасить долги.

Задолженность можно проверить и оплатить с помощью мобильного приложения E-Salyq Azamat либо через приложения банков второго уровня.

Департамент государственных доходов города Алматы призывает граждан встретить новый год без долгов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили формы некоторых налоговых заявлений.

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Лариса Черненко
Алматы
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