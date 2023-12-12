Более 4,6 млрд тенге задолжали алматинцы по налогам
"Задолженность образовалась по налогам на собственность – имущественному, земельному и транспортному налогу. Ситуация усугубляется тем, что за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной ставки рефинансирования", - сообщили в ДГД.
Срок оплаты по транспортному налогу истек 1 апреля, а по имуществу и земельному 1 октября текущего года.
В Департаменте госдоходов предупреждают: во избежание наложения арестов на банковские счета с последующим ограничением, в том числе на выезд из страны и дополнительных расходов в виде судебных издержек, составляющих до 25% от суммы задолженности, необходимо в кратчайшие сроки погасить долги.
Задолженность можно проверить и оплатить с помощью мобильного приложения E-Salyq Azamat либо через приложения банков второго уровня.
Департамент государственных доходов города Алматы призывает граждан встретить новый год без долгов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили формы некоторых налоговых заявлений.