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К дисциплинарным проступкам могут приравнять финпреступления при использовании бюджета

финпреступления бюджет административный проступок Фото: freepik
Председатель Счетного комитета Казахстана Наталья Годунова предложила приравнять финансовые преступления с использованием бюджетных денег к дисциплинарным проступкам, передает корреспондент Zakon.kz.
По нашему мнению, было бы правильно приравнять совершение финансовых преступлений при использовании бюджетных средств и активов государства, не содержащих признаки уголовных или административных правонарушений, к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим госслужбу. Это оплата за невыполненные работы, непоставленные товары, неоказанные услуги, использование не по целевому назначению, недостача товарно-материальных ценностей и денежных средств, необоснованное списание дебиторской задолженности и другие.Наталья Годунова

По словам главы Счетного комитета, эти законодательные нормы позволят создать хорошую базу для деятельности госаудита, а также жестко спрашивать за результат использования каждого бюджетного тенге и тем самым повысить эффективность бюджетных трат.

За 2021 год было выявлено 413 млрд тенге неэффективно использованных государственных ресурсов. По поручению президента правительством совместно со Счетным комитетом ведется разработка законопроекта по внесению поправок в Бюджетный кодекс и КоАП.

Речь идет об установлении административной ответственности первых руководителей госорганов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств. 

В Бюджетном кодексе эта норма уже закреплена, но в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено только две из пяти дефиниций. Первая – за планирование бюджета без соответствующей документации, вторая – за превышение установленных нормативов.

Сейчас в Сенате на рассмотрении находится законопроект, в который включены еще две дефиниции по закреплению ответственности за расходование на содержание объектов, не числящихся на балансе соответствующего администратора бюджетных программ, а также не введенных в эксплуатацию.

Должна быть ответственность за недостижение экономического эффекта от использования бюджетных инвестиций. Данная норма предусмотрена в рамках проекта методики социально-экономического эффекта госрасходов, работа по которой на стадии завершения.Наталья Годунова

Ранее Наталья Годунова предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета, а также скорректировать бюджетные траты на нацпроекты под реальные возможности.

Напомним, в Мажилисе проходит совместное заседание палат Парламента. Депутаты рассматривают отчет правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета за 2021 год.

Тамила Языкова
Счетный комитет Годунова Наталья Казахстан
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