Когда в Казахстане вернутся к однолетнему планированию бюджета – ответ главы Счетного комитета

Председатель Счетного комитета Наталья Годунова рассказала, когда в Казахстане могут перейти на однолетнее планирование бюджета, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году мы не перейдем на одногодичный бюджет. В следующем году тоже нет. Этот вопрос требует обсуждения. Это мое предложение – высшего органа аудита, но его нужно обсуждать. Председатель Счетного комитета Наталья Годунова

Спикер напомнила, что вопрос перехода на однолетний бюджет поднимается не первый год. Но он требует обсуждения с администратором бюджетных программ, министерствами, местными исполнительными органами, экспертным сообществом.

Трехлетний бюджет сразу не очень хорошо себя показал. Все администраторы в регионах, центральных госорганах тратят очень много времени на то, чтобы детально по проектам расписать бюджет второго и третьего годов. Что касается реконструкции, строительства, то Миннацэкономики и Минфин не принимают документы, если нет проектно-сметной документации. Наталья Годунова

По словам главы Счетного комитета, возможно, это будет временная мера, и когда ситуация стабилизируется, можно будет вернуться к трехлетнему бюджету.

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Ранее Наталья Годунова предложила вернуться к однолетнему планированию бюджета.