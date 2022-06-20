Диетолог назвала летние продукты, от которых можно быстро поправиться

Чрезмерное употребление ягод, фруктов и овощей может привести к набору избыточного веса. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Zakon.kz.

Одной из самых коварных ягод считается арбуз, пишет «Вечерняя Москва».

Арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что съели половину арбуза. Врач-диетолог Елена Соломатина

Глюкоза, которая поступает в организм, перерабатывается в жир и оседает на боках. Черешня повышает уровень глюкозы в крови. В списке летних плодов, на которые не стоит налегать, есть и виноград.

Среди овощей, которые в сыром виде полезны, а в отварном являются «бомбой замедленного действия», можно выделить все ингредиенты для салата винегрет.

В отварном варианте крахмалистый состав продуктов для этого салата способствует образованию жиров. И есть риск поправиться, учитывая то, что овощную закуску мы обильно поливаем растительным маслом. Елена Соломатина

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Можно набрать вес от различных прохладительных напитков и десертов: пиво, свежевыжатые соки, смузи, мороженое и щербет.