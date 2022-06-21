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Диетолог рассказала о полезном составе смузи

фрукты Фото: pixabay
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова поделилась идеальным рецептом полезного смузи, передает Zakon.kz.
Хорошо, если в состав смузи войдут овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, немного орехов, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. Так вы обогатите свой рацион витаминами, минералами, пищевыми волокнами и полноценным по аминокислотному составу, хорошо усвояемым белком.Диетолог Антонина Стародубова

Эксперт отметила, что в напиток лучше не добавлять сахар или сахаросодержащие продукты. У смузи есть преимущество перед свежевыжатыми соками: пищевые волокна овощей и фруктов не удаляются в результате отжима, сообщает РИА Новости.

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Лучше не подвергать фрукты технической обработке, считает Антонина Стародубова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Лукичева
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