Диетолог рассказала о полезном составе смузи

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова поделилась идеальным рецептом полезного смузи, передает Zakon.kz.

Хорошо, если в состав смузи войдут овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, немного орехов, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. Так вы обогатите свой рацион витаминами, минералами, пищевыми волокнами и полноценным по аминокислотному составу, хорошо усвояемым белком. Диетолог Антонина Стародубова

Эксперт отметила, что в напиток лучше не добавлять сахар или сахаросодержащие продукты. У смузи есть преимущество перед свежевыжатыми соками: пищевые волокна овощей и фруктов не удаляются в результате отжима, сообщает РИА Новости.

Новость по теме Диетолог назвала летние продукты, от которых можно быстро поправиться

Лучше не подвергать фрукты технической обработке, считает Антонина Стародубова.