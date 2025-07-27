Пожар в Аксайком ущелье: дачникам пришлось покинуть свои дома

Фото: МЧС РК

Сухостой загорелся в Аксайском ущелье. Для его тушения привлекли 150 человек и вертолет Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Огонь разгорелся в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области. "Жители близлежащих дачных участков заблаговременно покинули свои дома. Угроза распространения огня на жилье и прилегающие территории была снята", – сообщили в пресс-службе МЧС. Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет. Огонь удалось локализовать в 16:36. Ранее к жителям Алматы обратились с важным предупреждением из-за жары. В мегаполисе объявили самый высокий – пятый класс пожарной опасности.



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