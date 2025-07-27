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Происшествия

Пожар в Аксайком ущелье: дачникам пришлось покинуть свои дома

вертолет, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 16:43 Фото: МЧС РК
Сухостой загорелся в Аксайском ущелье. Для его тушения привлекли 150 человек и вертолет Ми-8 с водосливным устройством от АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Огонь разгорелся в районе дач Коклайсай, Карасайского района Алматинской области.

"Жители близлежащих дачных участков заблаговременно покинули свои дома. Угроза распространения огня на жилье и прилегающие территории была снята", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара уточняется. Жертв и пострадавших нет. Огонь удалось локализовать в 16:36.

Ранее к жителям Алматы обратились с важным предупреждением из-за жары. В мегаполисе объявили самый высокий – пятый класс пожарной опасности.

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Андрей Дюсупов
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