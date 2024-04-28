Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз

Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 05:21 Фото: pixabay
Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что здоровому человеку не стоит употреблять больше 150 граммов шашлыка за один раз. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция, сообщает Zakon.kz.

Стародубова в беседе с "Москвой 24" отметила, что  употреблять такое блюдо как шашлык нужно с большой осторожностью. Она заявила, что мясо, зажаренное до темной корочки, не относится к здоровой пище.

По словам диетолога, предпочтение лучше отдать сортам мяса с низким содержанием жира. Например, можно выбрать кролика, индейку, цыпленка, перепела. Также можно запечь на углях рыбу или морепродукты, например кальмаров или креветок: они источник незаменимых для организма пищевых веществ – омега-3 жирных кислот, йода и цинка.

"При приготовлении шашлыка расстояние между углями и мясом должно быть примерно 30 сантиметров: это нужно, чтобы не допускать возникновения прямого контакта продукта с пламенем. Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья".Диетолог Антонина Стародубова

Стародубова добавила, что агрессивная термическая обработка мяса способствует выделению гетероциклических аминов, обладающих канцерогенным действием. 

Маринад к мясу лучше приготовить самостоятельно, используя натуральные компоненты в виде лимонного сока и других кислых соков из ягод или фруктов, натурального маложирного йогурта, газированной воды, помидорного пюре.

Дополнительно Стародубова посоветовала не употреблять шашлык вместе с другими жирными и жареными закусками или с алкоголем. Самое правильное сочетание – это шашлык со свежими овощами или зеленью. Диетолог обратила внимание на то, что шашлыки можно готовить и из овощей.

Ранее другой российский врач-эндокринолог Елена Островская посоветовала употреблять шашлык из куриных бедер, так как он не слишком жирный.

Читайте также

советы
Три приема для похудения и наращивания мышечной массы
Елена Вебер
Интересное 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
В Казахстан вновь вернутся заморозки, снег и ливень
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Выход из гражданства РК через посольства: подготовлены изменения
Выход из гражданства РК через посольства: вносятся изменения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: