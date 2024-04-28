Диетолог рассказала, сколько можно съесть шашлыка за один раз

Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что здоровому человеку не стоит употреблять больше 150 граммов шашлыка за один раз. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше должна быть порция, сообщает Zakon.kz.

Стародубова в беседе с "Москвой 24" отметила, что употреблять такое блюдо как шашлык нужно с большой осторожностью. Она заявила, что мясо, зажаренное до темной корочки, не относится к здоровой пище.

По словам диетолога, предпочтение лучше отдать сортам мяса с низким содержанием жира. Например, можно выбрать кролика, индейку, цыпленка, перепела. Также можно запечь на углях рыбу или морепродукты, например кальмаров или креветок: они источник незаменимых для организма пищевых веществ – омега-3 жирных кислот, йода и цинка.

"При приготовлении шашлыка расстояние между углями и мясом должно быть примерно 30 сантиметров: это нужно, чтобы не допускать возникновения прямого контакта продукта с пламенем. Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья". Диетолог Антонина Стародубова

Стародубова добавила, что агрессивная термическая обработка мяса способствует выделению гетероциклических аминов, обладающих канцерогенным действием.

Маринад к мясу лучше приготовить самостоятельно, используя натуральные компоненты в виде лимонного сока и других кислых соков из ягод или фруктов, натурального маложирного йогурта, газированной воды, помидорного пюре.

Дополнительно Стародубова посоветовала не употреблять шашлык вместе с другими жирными и жареными закусками или с алкоголем. Самое правильное сочетание – это шашлык со свежими овощами или зеленью. Диетолог обратила внимание на то, что шашлыки можно готовить и из овощей.

Ранее другой российский врач-эндокринолог Елена Островская посоветовала употреблять шашлык из куриных бедер, так как он не слишком жирный.