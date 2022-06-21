С 1 июня в Казахстане утонули 19 детей

С 1 июня в Казахстане начался купальный сезон. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям на брифинге предоставили статистику по трагическим случаям, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели людей: утонул 81 человек, в т.ч. 32 несовершеннолетних. Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, по данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.

Как уточнили в министерстве, основные причины гибели – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.

Статистика причин трагедии выглядит следующим образом:

падение в водоем – 32 человека;

неумение плавать – 18 человек;

купание в нетрезвом состоянии – 11 человек;

нарушение правил при ловле рыбы – 10 человек;

недооценка собственных сил – 9 человек;

при катании на плавательном средстве – 1 человек.

Чтобы защитить себя, своих близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде: