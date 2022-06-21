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С 1 июня в Казахстане утонули 19 детей

Казахстан смертность на воде дети Фото: pixabay
С 1 июня в Казахстане начался купальный сезон. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям на брифинге предоставили статистику по трагическим случаям, сообщает Zakon.kz.
На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели людей: утонул 81 человек, в т.ч. 32 несовершеннолетних. Пресс-служба МЧС РК

Кроме того, по данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.

Как уточнили в министерстве, основные причины гибели – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.

Статистика причин трагедии выглядит следующим образом:

  • падение в водоем – 32 человека;

  • неумение плавать – 18 человек;

  • купание в нетрезвом состоянии – 11 человек;

  • нарушение правил при ловле рыбы – 10 человек;

  • недооценка собственных сил – 9 человек;

  • при катании на плавательном средстве – 1 человек.

Чтобы защитить себя, своих близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде:

  • не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

  • не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

  • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

  • не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

  • не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

  • не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

  • не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

  • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Анастасия Московчук
МЧС РК Казахстан
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