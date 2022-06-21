С 1 июня в Казахстане утонули 19 детей
На сегодняшний день из-за несоблюдения правил безопасности на воде зарегистрированы факты гибели людей: утонул 81 человек, в т.ч. 32 несовершеннолетних. Пресс-служба МЧС РК
Кроме того, по данным ведомства, с начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей.
Как уточнили в министерстве, основные причины гибели – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.
Статистика причин трагедии выглядит следующим образом:
падение в водоем – 32 человека;
неумение плавать – 18 человек;
купание в нетрезвом состоянии – 11 человек;
нарушение правил при ловле рыбы – 10 человек;
недооценка собственных сил – 9 человек;
при катании на плавательном средстве – 1 человек.
Чтобы защитить себя, своих близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде:
не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.