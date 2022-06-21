Директору «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марату Принбекову продлили срок ареста

Алматинский городской суд продлил срок содержания под стражей директора ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» Марата Принбекова до 15 июля, сообщает Zakon.kz.

Постановлением следственного суда Алматы 14 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемого до трех месяцев. Пресс-служба суда Алматы

В документе также сказано, что постановление не вступило в законную силу.

18 апреля стало известно, что Марат Принбеков арестован: он был взят под стражу сроком на два месяца.

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Ранее, 14 апреля, в суде сообщили об аресте генерального директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева.