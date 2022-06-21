Кардиолог рассказал, для кого опасны экстремальные аттракционы
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Аттракционы могут быть опасны для людей с низким давлением. Избегать экстрима следует и людям, имеющим проблемы с сосудистой системой. Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Конев, передает Zakon.kz.
Все зависит от состояния сосудистого русла. Есть нарушения, которые часто встречаются у девушек. У них бывает снижение артериального давления. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий. Но молодому поколению, что говори, что не говори, что есть риск, они все равно сядут и поедут, и могут умереть при определенном стечении обстоятельств.Врач-кардиолог Юрий Конев
По словам специалиста, плохо переносят вращения на большой скорости люди зрелого возраста, пишет ura.ru.
Любые вращения с большой скоростью создают нарушения кровообращения. У зрелых людей это переносится нехорошо и может привести к осложнениям. Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Юрий Конев
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