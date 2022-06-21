Кардиолог рассказал, для кого опасны экстремальные аттракционы

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Аттракционы могут быть опасны для людей с низким давлением. Избегать экстрима следует и людям, имеющим проблемы с сосудистой системой. Об этом рассказал врач-кардиолог Юрий Конев, передает Zakon.kz.

Все зависит от состояния сосудистого русла. Есть нарушения, которые часто встречаются у девушек. У них бывает снижение артериального давления. У большинства сосудистые русла не приспособлены, не натренированы для таких мероприятий. Но молодому поколению, что говори, что не говори, что есть риск, они все равно сядут и поедут, и могут умереть при определенном стечении обстоятельств. Врач-кардиолог Юрий Конев По словам специалиста, плохо переносят вращения на большой скорости люди зрелого возраста, пишет ura.ru. Новость по теме Кардиолог рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье человека Любые вращения с большой скоростью создают нарушения кровообращения. У зрелых людей это переносится нехорошо и может привести к осложнениям. Чем больше ускорение, тем больше вероятность осложнения. Юрий Конев Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.