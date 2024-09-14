Почему мы по-разному реагируем на изменения погоды, рассказал кардиолог

Врач-кардиолог Андреас Хофшнайдер рассказал, почему люди по-разному реагируют на изменения погоды, а некоторые могут ее "предсказывать", сообщает Zakon.kz.

При резком изменении погодных условий у некоторых людей ухудшается самочувствие. У них могут появиться проблемы со сном, усталость, проблемы с кровообращением и головные боли. До сих пор нет понимания, почему люди настолько чувствительны к погодным перепадам, пишет Рамблер.

По мнению специалиста, объяснение может быть таким: если, например, было прохладно, а потом вдруг стало жарко, кровеносные сосуды расширяются и кровяное давление падает. Если вы недостаточно подготовлены, у вас могут возникнуть проблемы с кровообращением.

В первую очередь страдают пожилые люди. Люди с мигренями или головными болями также особенно чувствительно реагируют на изменения погоды. Интересно, что при аутоиммунных заболеваниях — например, ревматоидном артрите — приступ тоже может быть спровоцирован переменой погоды.

Чтобы избежать дискомфорта, кардиолог рекомендует пить достаточное количество жидкости, а также регулярно заниматься спортом, чтобы улучшить кровообращение.

Ранее мы рассказали, как пережить магнитную бурю.