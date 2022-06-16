Кардиолог рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье человека

Профессор, врач-кардиохирург Куат Абзалиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, можно ли снизить негативное влияние магнитных бурь на сердечно-сосудистую систему человека.

Воздействие любых факторов внешней среды оказывает влияние на организм человека. Причем, это все сугубо индивидуально, поскольку у каждого человека своя защитная система. Врач-кардиохирург Куат Абзалиев

Как объясняет кардиохирург, под воздействием вспышек на солнце меняется и воздействие солнечных ветров, влияя на величины токов путем сжатия магнитосферы. Новость по теме Магнитные бури в июне 2022 года – названы самые опасные дни По словам доктора, сжимание и разжимание магнитосферы воздействует на все живое, электромагнитные приборы и радиоволны. Ученые из Калифорнийского технологического института обнаружили восприимчивые к магнитному полю наночастицы в виде кристаллов в мозгу у приматов, а также в надпочечниках у людей. Увеличение во время магнитных колебаний кортизола и адреналина (гормонов стресса) ведет в различной степени к спазму сосудов и повышению давления. Врач Куат Абзалиев По статистике, число смертей от инфаркта миокарда и инсульта в период геомагнитных событий возрастает в среднем на 20%.

самое главное — не перегружаться;

алкоголь нужно исключить;

контролировать свои анализы на свертываемость;

принимать препараты, улучающие мозговой кровоток.

Есть люди, у которых вегетативная или симпатическая нервная система работает так, что при малейших колебаниях в атмосфере или простой езде в машине возникают тошнота, рвота, состояние тревожности, повышается или, наоборот, понижается артериальное давление (нейроциркуляторная дистония), снижается работоспособность, появляются головные боли, головокружения, также обостряются хронические заболевания. Эти механизмы воздействия изменения электромагнитных полей на человека изучены слабо. Кардиохирург Куат Абзалиев

Доктор рассказал, что адреналин может поднимать артериальное давление, увеличивать свертываемость крови и привести к развитию микротромбов за счет снижения скорости кровотока по мелким капиллярам.

Кроме того, с годами количество метеозависимых пациентов возрастает, к 70-75 годам – такие симптомы наблюдаются более чем у половины пациентов, – поясняет специалист.

Профессор советует в дни магнитных бурь больше отдыхать, наладить сон, снизить физическую активность, ограничить авиаперелеты, больше находиться на свежем воздухе, нужно меньше употреблять в пищу мясного, больше овощей и фруктов с достаточным количеством воды. Гипертоники должны вести дневник самоконтроля с измерением пульса, артериального давления, выпитой жидкости и строго соблюдать время приема препаратов.

Люди, принимающие разжижающие кровь препараты, должны контролировать свои анализы.