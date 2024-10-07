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Законодательство РК

Крупный пожар в двух областях: горит уже 31 тыс. гектаров

Площадь пожара в Казахстане выросла в семь раз, Карагандинская и Павлодарская области, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 16:46 Фото: МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области и Баянаульском природном парке Павлодарской области горит уже 31 тыс. гектаров степи, сообщает Zakon.kz.

Так, в Карагандинской области площадь возгорания составила 21 тыс. га. Огонь пока не локализован.

"Общая площадь, охваченная пожаром, составляет 21 тыс. га. Оперативный штаб под председательством акима области продолжает свою работу. Привлеченные силы и средства находятся на участках возгорания, осуществляют работу по борьбе с огнем и с ликвидацией очагов возгорания", – приводит ekaraganda.kz слова заместителя акима Карагандинской области Ораза Таурбекова.

А в Павлодарской области площадь возгорания составила 10 тыс. га. В 14.30 часов 7 октября пожар на территории Баянаульского района локализовали.

"В тушении принимали участие группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС Астаны, Абайской области Абай и в/ч 68303 МЧС РК, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов. Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонн воды", – рассказали в МЧС РК.

Проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.

Утром 7 октября аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщал, что площадь возгорания составляла 6 тыс. га и огонь был локализован.

Пламя перешло из Карагандинской области на не покрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка 6 октября.

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